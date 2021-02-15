В Нижнем Тагиле нашли нового подрядчика для отлова бездомных собак

С 9 февраля в Нижнем Тагиле отловом собак занимается ООО «Арсенал» из Красноуральска. Новый договор управление городского хозяйства администрации Нижнего Тагила заключило с «Арсеналом» из-за окончания срока действия предыдущего контракта. Сейчас в администрации всех районов Нижнего Тагила собирают сведения о местах скопления безнадзорных животных. Позже информацию передадут для анализа в управление горхозяйством. Сверив данные, специалисты отправят документы подрядчику для проведения работ по отлову и передержке.

«Для себя приоритетным мы считаем очистку от бродячих животных территорий социальных учреждений, таких как школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения. Особое внимание уделяется тем местам, откуда поступали сигналы о нападении собак на человека», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, отлов собак осложняет специфика застройки в Нижнем Тагиле.

«Очень много участков частного сектора. Посмотрите, например, Старая Гальянка, в самом центре города. Не меньше индивидуальной застройки на Голом Камне, в Кирпичном посёлке, в посёлке Старатель. Здесь наряду с бездомными собаками зачастую на улице оказываются и домашние питомцы, которых хозяева отпускают погулять без присмотра. И каждое из этих животных представляет потенциальную опасность для человека», — подчеркнул Мальцев.

Еженедельно результаты работ нового подрядчика будут рассматривать на совещаниях у заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству. При необходимости в работу подрядчика будут вноситься коррективы.

Договор с «Арсеналом» действует до конца марта 2021 года. За это время подрядчик должен выполнить услуги на сумму 590 тысяч рублей. В обязанности подрядчика входит: отлов собак, транспортировка животных в приют, их содержание, стерилизация и возврат собак обратно.

Напомним, в 2020 году отловом занималась «Специализированная служба» из Артёмовского, которая «прославилась» жестоким обращением с животными.