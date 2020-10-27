Зоозащитники нашли в Артёмовском питомнике трупы собак. Разбираемся, как содержатся отловленные животные и почему Нижний Тагил не меняет компанию по отлову безнадзорных собак

В начале октября волонтёры благотворительного фонда «ЗООзащита» вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и депутатом думы Артёмовского городского округа Александром Шабановым буквально штурмом взяли питомник в городе Артёмовском, в который свозят собак, отловленных в Нижнем Тагиле. Общественники во время проверки обнаружили десятки истощённых животных и несколько трупов собак.

С 2020 года дворняг в Нижнем Тагиле нужно чипировать. В первую очередь работники службы должны забирать социально опасных собак. В питомнике их обязаны стерилизовать и сделать животным прививку против бешенства. По истечении 20 календарных дней с момента отлова собак необходимо вернуть на прежнее место обитания.

Из-за того, что на территории Нижнего Тагила пункт временной передержки отсутствует, отловленных собак отправляют через 165 км в пункт передержки подрядчика муниципальных контрактов в Артёмовском.

Но волонтёры уверяют, что животных часто не возвращают на место. Известны также случаи, когда собак возвращали с бирками, свидетельствующими о кастрации, но по факту животных не кастрировали.

«Много жалоб поступало на этот питомник, поэтому мы решили провести проверку. Сначала пытались по-хорошему договориться, чтобы нас пустили, ведь и депутат, и инспектор могут посещать данную организацию в любое время, без соблюдения часов приёма. Но вход был преграждён, нам пришлось вызывать прокуратуру, и только после этого нас пустили, а прошло уже несколько часов. К увиденному не был готов никто», — говорит зоозащитница Ольга Яковлева.

На кадрах видно, что собаки истощены, некоторые животные не могут самостоятельно встать. В первом вольере сразу обнаруживаются нарушения — отсутствие воды и антисанитария. В следующих клетках площадью примерно два на два метра находятся до пяти собак. На 2 мин. 40 сек. на видеозаписи видно, как в одном вольере с живыми собаками лежит тело мёртвого пса.

«Получено судебное медицинское заключение о мёртвой собаке, у неё перитонит запущенной формы и пневмония двухсторонняя. Собак там не лечат, они умирают от холода и голода. Их кормят перловкой, залитой водой, и снегом. У животных фекалии в крови, а это показатель того, что животные болеют инфекционными заболеваниями», — сообщает Татьяна Бронских, общественный инспектор Росприроднадзора.

Позже выяснилось, что этот труп не единственный. Волонтёры нашли места захоронения ещё десятков животных, на их останках работники питомника выращивали помидоры.

«Животные содержатся в железных ангарах из тонкого листа, которые полностью продуваются. Там везде огромные щели, вольеры не убраны, животные некоторые не вставали, чашки с водой отсутствуют. Я уже писала заказчику (в муниципальное казённое учреждение “Служба заказчика городского хозяйства”. — Прим. ред.), умоляла сделать что-то с этой ситуацией. Мне кивали, улыбались, но ситуация никуда не сдвинулась», — говорит зоозащитница Ольга Яковлева.

После проверки волонтёры написали заявление в прокуратуру. Но в изменения активисты не особо верят.

«Вообще, эта организация по отлову животных в Нижнем Тагиле работает давно. Зачастую они выигрывают контракты, но мы видим, в каких условиях содержатся собаки. В основном после очередного скандала организация меняет директора, возможно, меняет персонал. А такое отношение к животным остаётся», — говорит зоозащитница Ольга Яковлева.

«К сожалению, на вид услуги “отлов и содержание животных без владельцев” в рамках действующего требуемого законодательства конкуренция отсутствует. Прервать действующий муниципальный контракт означает подвергнуть жителей города угрозе жизни и здоровью», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Чиновники также пояснили, что на территории города в районе шлаковых отвалов ОАО «НТМК» сформирован земельный участок «для строительства питомника для беспризорных животных». Его площадь — 47 340 кв. м, это примерно половина парка «Народный». Но ориентировочная сумма затрат на строительство и монтажные работы обойдётся в городу в 130 млн рублей. По словам представителей мэрии, источник финансирования на строительство питомника не определён.

«Надо менять исполнителей. Почему заказчики, которые заключают контракты с такими живодёрскими организациями, не контролируют их работу? Если бы был контроль, то были бы более надлежащие условия. А сейчас это просто бизнес на трупах», — считает Татьяна Бронских, общественный инспектор Росприроднадзора.

В мэрии подчёркивают, что любая заинтересованная некоммерческая организация может принять участие в конкурсном отборе на получение субсидии для отлова дворняжек в Нижнем Тагиле.

Напомним, компания из Артёмовска уже несколько лет выигрывает конкурс на отлов бездомных собак. В 2017 году фирма выиграла тендер, снизив начальную цену аукциона на треть. Директор фонда «Добрые руки» Алёна Казакова рассказала тогда, что за ту цену, которые предложили предприниматели из Артёмовского, добросовестно выполнить условия контракта невозможно.

Сейчас волонтёры ежедневно ездят в питомник, чтобы покормить животных, исключением становятся выходные — в эти дни питомник не работает. Еду собакам общественники покупают на собственные средства.

«Я вчера привезла 5 щенят из питомника. Отвезла их в ветеринарную станцию, где мне сказали, что они не выживут. У них температура тела 36,7 градуса при норме от 38,3 до 39,3. Они просто умирают от холода. В ангаре холоднее, чем на улице. Собаки спят на бетоне, посыпанном опилками. Их трясёт от холода!» — говорит Татьяна Бронских, общественный инспектор Росприроднадзора.

Сейчас в питомнике находятся несколько сотен бездомных собак.