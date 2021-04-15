Ловить бездомных собак некому. Чиновники Нижнего Тагила вновь вернулись к вопросу о создании муниципального приюта для беспризорных животных

Власти Нижнего Тагила вновь обсуждают вопрос бездомных животных в городе, который до сих пор остаётся нерешённым. Сегодня об отлове и содержании безнадзорных животных говорили на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

В этом году на все мероприятия, связанные с бездомными собаками, была выделена сумма в размере 8 млн 143 тысячи рублей. В настоящее время работу по отлову животных в городе осуществляет компания «Арсенал», договор с которой истекает 30 апреля. Но другой организации, которая займётся этим вопросом, пока нет. За два месяца компания отловила лишь 40 бездомных животных.

18 марта администрация Нижнего Тагила объявила очередной конкурс на отлов бездомных собак. Его стоимость составляла 2,4 млн рублей. На участие в конкурсе ни одна организация не заявилась, и аукцион не состоялся.

«Отсутствие заявок на участие в электронном аукционе связано с тем, что сейчас у нас в городе нет организаций, которые могут заняться этой проблемой. На территории области их очень мало, и, согласно законодательству, исполнительная компания должна располагаться на расстоянии не более 200 км от города. Таких компаний у нас тоже нет. В Красноуральск мы выезжали специально и делали предложение о сотрудничестве. Но по итогу "Арсенал" справиться с масштабами работ в Нижнем Тагиле не смог», — пояснил заместитель начальника управления городским хозяйством администрации города Андрей Лебедев.

Сейчас администрация города выставляет компании «Арсенал» претензии по неисполнению требований контракта. По словам чиновников, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании службы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Осуществить эту идею планируется на базе одного из муниципальных предприятий. Информацию о том, в каком именно месте хотят разместить питомник, уточнять не стали.

Напомним, в мэрии Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о создании в городе муниципального приюта для бездомных животных и службы по их отлову, но дальше разговоров дело не заходило.

«Сейчас в этой ситуации мы зашли в логический тупик. Если раньше хоть кто-то у нас выполнял эту работу, теперь, после двух аукционов, мы понимаем, что найти такую организацию в Свердловской области почти невозможно. Здесь уже давно озвучивают мысль, что не только содержание такого предприятия нерентабельно, но и сама его функция убыточна», — отметил депутат городской думы Михаил Кручинин.

Примерный бюджет будущего проекта уточнять также не стали, но отметили, что к июлю планируют заключить контракт с муниципальным учреждением, на базе которого разместится питомник.

«Изначально, конечно, потребуются средства на строительство. И в последующем предприятие может быть безубыточным и рентабельным за счёт бюджетных субвенций. Все документы по земельному участку сейчас находятся в управлении архитектуры. Как только будет решён этот вопрос, мы сможем дать окончательную информацию», — пояснил Андрей Лебедев.

Депутат Леонид Мартюшёв предложил задействовать в работе с бездомными собаками НКО «Дай шанс», которая находится в районе Рудника им. III Интернационала.

«Одно дело — создавать с нуля, когда есть много проблем в реализации. Другое дело, когда уже есть помещение, сотрудники, готовые работать. Собак в этом питомнике кормят, лечат, стерилизуют. Надо использовать возможность привлечь эту организацию в общую систему», — отметил Леонид Мартюшёв.

К обсуждению проблемы бродячих собак в Нижнем Тагиле вернутся на заседании городской думы в мае. Данный вопрос актуален не только для Нижнего Тагила, он был вынесен на рассмотрение в администрации губернатора Свердловской области.