Мэрия Нижнего Тагила опять ищет компанию для отлова бездомных собак

Администрация Нижнего Тагила в очередной раз ищет компанию, которая будет заниматься отловом и содержанием бездомных собак.

Новые торги на 2,4 млн рублей мэрия объявила накануне майских праздников. Согласно документу, одна собака обойдётся городской казне в 4090 рублей. Отлов должен осуществляться гуманным способом и производиться в течение трёх дней с момента получения заявки. После отлова и прохождения всех медицинских процедур животное должно быть отпущено на волю, если ему не найдут новых хозяев.

Если конкурс состоится, имя нового подрядчика по обращению с безнадзорными животными станет известно 20 мая. Компания будет заниматься отловом до 31 июля.