Мэрия Нижнего Тагила опять ищет компанию для отлова бездомных собак

05.05.2021 12:06
Администрация Нижнего Тагила в очередной раз ищет компанию, которая будет заниматься отловом и содержанием бездомных собак.
Новые торги на 2,4 млн рублей мэрия объявила накануне майских праздников. Согласно документу, одна собака обойдётся городской казне в 4090 рублей. Отлов должен осуществляться гуманным способом и производиться в течение трёх дней с момента получения заявки. После отлова и прохождения всех медицинских процедур животное должно быть отпущено на волю, если ему не найдут новых хозяев.
Если конкурс состоится, имя нового подрядчика по обращению с безнадзорными животными станет известно 20 мая. Компания будет заниматься отловом до 31 июля.
- 18 марта администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на отлов бездомных собак. Но на предложение никто не откликнулся, в том числе красноуральская фирма «Арсенал», которая с февраля отлавливает животных в Нижнем Тагиле.
- В мэрии Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о создании в городе муниципального приюта для бездомных животных и службы по их отлову. На думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты отметили, что к июлю планируют заключить контракт с муниципальным учреждением, на базе которого разместится питомник. Депутат Леонид Мартюшёв предложил задействовать в работе с бездомными собаками НКО «Дай шанс», которая находится в районе Рудника им. III Интернационала.