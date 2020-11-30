С 1 декабря в центре Нижнего Тагила перекроют автомобильное движение из-за строительства новогоднего ледового городка

С завтрашнего дня, 1 декабря, в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по проспекту Строителей — от дома № 6 до улицы Пархоменко. Дорожный отрезок будет закрыт для транспортных средств в течение всего периода эксплуатации ледового городка, к строительству которого в ближайшее время приступит компания-подрядчик «Уралстрой-НТ». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте тагильской администрации. Снова ездить по проспекту Строителей можно будет только с 1 февраля 2021 года.

«Уралстрой-НТ» будет строить на Театральной площади самый дорогой за всю историю Тагила новогодний городок. По муниципальному контракту ему заплатят 23,48 млн рублей, в два раза больше, чем в прошлом году. За эти деньги до 25 декабря компания должна установить в центре города 18-метровую ель с новой гирляндой и своеобразным светодиодным шатром, скульптуры и несколько горок, организовать иллюминацию. Оформят всё в стилистике «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», которую написал Александр Пушкин. На входах тагильчан будут встречать богатыри и дядька Черномор. При этом главным символом 2021 года в Нижнем Тагиле станет не белый металлический бык (по китайскому календарю), а кричащий петух (по старославянскому календарю).