Самый дорогой ледовый городок за всю историю Нижнего Тагила будет строить местная компания

Строить ледовый городок с гигантским светящимся шатром на 2020–2021 годы в Нижнем Тагиле будет местная компания «Уралстрой-НТ». Она победила в торгах, так как стала их единственным участником, а её заявка соответствовала необходимым требованиям. Начальную стоимость заключения контракта организация понизила с 23,6 млн рублей до 23,48 млн рублей. «Уралстрой-НТ» принадлежит предпринимателю Константину Благинину. Его же организация, «Горсвет-НТ», и разрабатывала в этом году проект самого дорогого за всю историю Тагила новогоднего городка на Театральной площади.

«Уралстрой-НТ» до 25 декабря должен установить на Театральной площади города 18-метровую ель с новой гирляндой и своеобразным светодиодным шатром, скульптуры и несколько горок, организовать иллюминацию. Оформят городок в стилистике «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», которую написал Александр Пушкин. На входах тагильчан будут встречать богатыри и дядька Черномор. При этом главным символом 2021 года в Нижнем Тагиле станет не белый металлический бык (по китайскому календарю), а кричащий петух (по старославянскому календарю).

Большой горки для катания на «бубликах» в этом году не будет. Вместо неё на Театральной площади установят несколько небольших горок: «Сани», «Дворец», лабиринт «Просторы», игровую композицию «Ладья», а также несколько световых скульптур и фотозон.

В новогоднюю ночь подрядчик организует фейерверк длительностью минимум две минуты. Должно быть не менее 800 залпов.