Самый дорогой ледовый городок за всю историю Нижнего Тагила будет строить местная компания

Строить ледовый городок с гигантским светящимся шатром на 2020–2021 годы в Нижнем Тагиле будет местная компания «Уралстрой-НТ». Она победила в торгах, так как стала их единственным участником, а её заявка соответствовала необходимым требованиям. Начальную стоимость заключения контракта организация понизила с 23,6 млн рублей до 23,48 млн рублей. «Уралстрой-НТ» принадлежит предпринимателю Константину Благинину. Его же организация, «Горсвет-НТ», и разрабатывала в этом году проект самого дорогого за всю историю Тагила новогоднего городка на Театральной площади.
«Уралстрой-НТ» до 25 декабря должен установить на Театральной площади города 18-метровую ель с новой гирляндой и своеобразным светодиодным шатром, скульптуры и несколько горок, организовать иллюминацию. Оформят городок в стилистике «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», которую написал Александр Пушкин. На входах тагильчан будут встречать богатыри и дядька Черномор. При этом главным символом 2021 года в Нижнем Тагиле станет не белый металлический бык (по китайскому календарю), а кричащий петух (по старославянскому календарю).
Большой горки для катания на «бубликах» в этом году не будет. Вместо неё на Театральной площади установят несколько небольших горок: «Сани», «Дворец», лабиринт «Просторы», игровую композицию «Ладья», а также несколько световых скульптур и фотозон.
В новогоднюю ночь подрядчик организует фейерверк длительностью минимум две минуты. Должно быть не менее 800 залпов.
- В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Чиновники решили отказаться также от большой горки возле здания Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе. Кроме того, все посетители городка должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, избегая контактов с кашляющими или чихающими людьми. Каким образом будет контролироваться соблюдении дистанции на горках (и не только) — не уточняется.
- В прошлом году на ледовый городок потратили в два раза меньше — 11,5 млн рублей. Правда, главная праздничная площадка тагильчанам не понравилась, так как ледовые фигуры напоминали кладбищенские памятники. В этот раз стоимость работ сильно выросла из-за сложности выполнения фигур, а также установки шатра из 121 680 светодиодов, сообщали в мэрии. В горадминистрации рассчитывали на солидное снижение начальной стоимости заключения контракта в ходе торгов. Однако итоговое понижение оказалось совсем незначительным.
- На этой неделе «Уралстрой-НТ» также заполучил муниципальный контракт на эксплуатационное содержание сетей наружного освещения в Нижнем Тагиле.