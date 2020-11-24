Контролировать уличное освещение Нижнего Тагила будет компания проектировщика нового ледового городка

Отвечать за эксплуатационное содержание сетей наружного освещения в Нижнем Тагиле будет местная компания «Уралстрой-НТ» Константина Благинина. Предприниматель также владеет организацией «Горсвет-НТ», разработавшей в этом году проект самого дорогого за всё время ледового городка на Театральной площади. Конкурс по поиску подрядчика удалось провести на сайте госзакупок только со второго раза, так как изначально на него никто не заявился. «Уралстрой-НТ» стал единственным участником торгов с начальной стоимостью заключения контракта 17,9 млн рублей.

Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойную и надёжную работу установок уличного освещения, а также своевременно предпринимать меры для предотвращения их преждевременного износа. Для этого необходимо проводить регулярные проверки состояния оборудования и оперативно устранять выявленные неисправности. Кроме того, компании придётся следить за санитарным состоянием установок, производить замену электрических ламп, ежемесячно снимать показания приборов учёта электрической энергии, принимать участие в технической приёмке новых объектов.

За своевременное включение и отключение 12 933 светильников на улицах Нижнего Тагила также будет отвечать «Уралстрой-НТ».