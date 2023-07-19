«Румпик иногда к нам заходит, хозяйка знает, где его искать». В Нижнем Тагиле возле салона красоты на женщину прыгнула обезьяна

Накануне в Нижнем Тагиле на Вагонке, возле парикмахерской «Бигуди» на улице Правды, 6, экзотическая обезьянка прыгнула на женщину и напугала её. Об этом событии Надежда сообщила в паблике во «ВКонтакте» «Беременность. Родители. Дети. Нижний Тагил».

«Девочки, у меня инфаркт. Я иду по Правды, по телефону с мамой разговариваю, и это чудо сзади по ноге поднимается. Думала, птица или белка. Визжу, ору: скиньте, уберите! Из салона “Бигуди” выскочили меня успокаивать, объяснять, что это обезьянка со второго этажа. Будьте бдительны, она часто из окна, видимо, сбегает», — поделилась впечатлениями Надежда.

Женщина приманила животное и занесла в парикмахерскую. Затем она закрыла обезьяну в туалете салона. Позже сотрудники парикмахерской дозвонились хозяйке необычного пушистого гостя и передали ей находку. Журналисту АН «Между строк» в салоне красоты рассказали, что экзотическая обезьянка по кличке Румпик — частый гость в их салоне, живёт неподалёку в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома.

«Румпик часто сидит на дереве, к нам заходит иногда. А тут просто на женщину прыгнул. Тагильчанка испугалась сильно, мы её успокоили. Потом хозяйка пришла, забрала животное. Хозяйка знает, где её питомца надо искать», — уточнили в салоне «Бигуди».

Отметим, в начале июня в Нижнем Тагиле и тоже на Вагонке мужчина обнаружил под капотом своей машины гнездо трясогузки. Кроме того, вечером 4 июля в парке мемориала «Курган памяти» был замечен голубой волнистый попугай, а 7 июля очевидцы засняли на видео плавающую в пруду красноухую черепаху.