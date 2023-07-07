В Нижнем Тагиле в пруду на Вагонке плавает красноухая черепаха (ВИДЕО)

Накануне, в Нижнем Тагиле горожане заметили в пруду в районе улицы Ежовой красноухую черепаху, которая плавала среди уток, сообщает подписчик паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Вот такой вот парадокс: в тагильских водоёмах черепахи не обитают, не водятся, но... все-таки, как видите, они там есть! Прогуливаясь у реки на улице Ежовая среди уток с удивлением заметили красноухую черепаху. По всей видимости, эта водоплавающая “Тортилла“ заблудилась, сбежав из дома. Надеемся, что хозяева отыщут беглянку», — рассказал подписчик паблика.

В комментариях разгорелся настоящие спор. Кто-то из тагильчан считает, что черепаха не выживет в уральских условиях и нужно её спасать, а кто-то говорит, что уже не первый год видит несколько зимующих черепах в городском пруду около маяка и в реке Тагил, под «Олимпийским мостом».

Как сообщил АН «Между строк» директора МАУ ДО «Городской станции юных натуралистов» Андрей Чепелев, уход за черепахой требует ответственности, так как ей нужно довольно часто менять воду. А из-за того, что она постоянно растёт ей необходим просторный аквариум.

«Черепаха не сможет выжить в таких условиях, она не перезимует. Если забрать животное из водоёма, то у человека появляется ответственность за дальнейшую судьбу этого животного. Ей нужен уход. А также стоит понимать, что она может укусить», — сказал Андрей Чепелев.

Напомним, горожане неоднократно видели необычных животных в Нижнем Тагиле. В минувшие выходные наша читательница заметила в парке мемориала «Курган памяти» на Вагонке волнистого попугая, который сидел на иве и пел свои песни. А в июне тагильчанин обнаружил птичье гнездо прямо под капотом своей машины.