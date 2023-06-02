В Нижнем Тагиле мужчина обнаружил под капотом своей машины птичье гнездо

Накануне житель Нижнего Тагила обнаружил птичье гнездо прямо под капотом своей машины, которая некоторое время пробыла на стоянке. Как рассказал журналисту АН «Между строк» владелец автомобиля, он планировал заняться ремонтом двигателя, но теперь починку авто придётся перенести ещё на некоторое время.

«Из-под капота выпорхнула трясогузка, а внутри лежало свитое гнездо с шестью яйцами. Я собирался починить машину, поставить фары и разобраться с проблемой в неполадках двигателя. И почему птица выбрала именно такое место для своего дома?» — смеётся тагильчанин.

Сначала мужчина хотел переставить гнездо и заняться ремонтом, но трясогузка стала рьяно защищать теперь уже своё место обитания. Тогда автолюбитель обратился к руководителю нижнетагильского центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой, которая рассказала, как правильно транспортировать птичий дом в таких ситуациях.

«Это долгая, кропотливая работа. Гнездо нужно перемещать на маленькие расстояния постепенно. Ни в коем случае нельзя уносить его далеко от места или же забирать к себе домой на балкон. Берёте гнездо и перемещаете его на расстояние где-то в два-три гнезда, чтобы птица, возвращаясь обратно, видела, что гнездо почти на месте. Спустя 40 минут снова перемещаем на такое же расстояние и ждём. И так до момента, пока гнездо не окажется в безопасном месте. Главное, чтобы птица спокойно могла попасть к птенцам и не потерять своё жилище», — уточнила Юлия.

Тагильчанин решил, что проще не убирать гнездо и повременить с починкой двигателя и фар, пока птенцы сами не выпорхнут из гнезда.