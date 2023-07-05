В Нижнем Тагиле в районе «Кургана памяти» поселился волнистый попугай

Накануне вечером, в Нижнем Тагиле, наша читательница заметила в парке мемориала «Курган памяти» на Вагонке волнистого попугая, который сидел на иве и пел свои песни. Девушка поделилась с редакцией историей и фотографиями.

«Мы с молодым человеком сидели на лавочке напротив памятника в этом парке. Я решила пофотографировать цветы на фоне солнечного света и услышала странное пение птицы, нетипичное для наших мест. На раскидистой иве увидела волнистого попугая. Он спокойно сидел на ветке и выводил свои трели», — рассказывает читательница АН «Между строк».

Девушка решила попробовать поймать птицу и отвезти в зоомагазин. Молодой человек помог ей в этом.

«Мой молодой человек пытался не повредить попугаю крылья и держал птицу не крепко, поэтому в какой-то момент она выпорхнула и улетела на высокую ветку. Дотянуться до попугая в этот раз не удалось. Может кто-то узнает в нём свою птицу и попытается поймать. Не хотелось бы, чтобы он пропал», — делится тагильчанка.

Отметим, в начале июня в Нижнем Тагиле и тоже на Вагонке мужчина обнаружил под капотом своей машины гнездо трясогузки.