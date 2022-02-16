Росприроднадзор и природоохранная прокуратура проведут проверку на НТМК 

С 14 февраля на Нижнетагильском металлургическом комбинате идёт проверка, которую проводят представители Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Комбинат оказывает проверяющим необходимое содействие. 14 февраля комиссия побывала на коксохимическом производстве комбината и проверила выполнение организационных мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Порядок действий в период НМУ разработан с учётом специфики технологических процессов и согласован с госорганами. Все предусмотренные мероприятия выполняются своевременно и в полном объёме», — заявили на НТМК.

Также отмечается, что на комбинате действует аккредитованная лаборатория, которая ведёт ежедневные замеры выбросов вредных веществ в зоне потенциального воздействия предприятия на окружающую среду. В период неблагоприятных метеорологических условий превышений ПДК сероводорода лабораторией зафиксировано не было.

Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram написала, что в Нижнем Тагиле зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. После этого некоторые СМИ сообщили, что руководитель ведомства лично выехала в Нижний Тагил с проверкой, но на НТМК эту информацию опровергают.

«Превышение сероводорода зафиксировал пост УГМС, который находится на улице Красной, 4 на расстоянии 2,5 км от комбината. Зафиксировано однократное превышение в течение двух часов по одному показателю. В то же время основное технологическое оборудование ЕВРАЗ НТМК эксплуатируется круглосуточно и круглогодично в связи с непрерывностью технологических процессов производства кокса, чугуна, сталепроката. С учётом этого разовые значительные превышения по отдельным загрязняющим веществам со стороны комбината невозможны», — сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты отмечают, что в 10 метрах от указанного поста находится люк канализационного коллектора, а сероводород относится к специфическим выбросам от канализаций или городских свалок.