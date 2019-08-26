Росгидромет нашёл в пробах воздуха из Северодвинска радионуклиды стронция, бария и лантана

Скачок уровня радиации, который 8 августа был зафиксирован в городе Северодвинске Архангельской области, связан с распадом радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана, сообщает Росгидромет.

«В настоящее время в пробах в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась», — констатирует Росгидромет.

Ведомство брало пробы воздуха и осадков в Северодвинске с 8 по 23 августа, анализ этих проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана. Продуктами их распада являются радиоактивные инертные газы — именно они, как ранее сообщал Росгидромет, стали причиной повышения уровня радиационного излучения в Северодвинске.

Напомним, согласно официальной версии, 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек. После взрыва под Северодвинском перестали передавать данные четыре станции мониторинга, действующие в России в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позднее две из них возобновили работу.

Архангельские врачи, которые лечили пострадавших от взрыва, заявили, что их не предупредили о заражении пациентов радиацией. В организме одного из врачей после этого нашли цезий-137. Власти заявили, что он попал туда с пищей.