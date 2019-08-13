Росгидромет: Уровень радиации после взрыва под Архангельском был превышен в 4–16 раз

Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что уровень радиации в Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области был превышен в 4–16 раз, пишет ТАСС.

По информации управления, 8 августа на 12:00 по московскому времени в шести из восьми пунктов Северодвинска «зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями» мощности абиентного эквивалента дозы гамма-излучения для данной территории.

Ранее глава отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов говорил, что уровень радиационного фона в Северодвинске в течение получаса примерно в три раза превышал допустимую норму и составлял 2 микрозиверта в час. Максимально допустимым считается уровень в 0,6 микрозиверта в час.

Напомним, 10 августа на военном полигоне в Архангельской области произошёл взрыв во время испытаний ракеты на морской платформе. Пятеро присутствовавших на испытаниях сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли. На сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, однако Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщала, что взрывы могли произойти при испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».