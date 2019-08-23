После взрыва на военном полигоне под Северодвинском с поражёнными радиацией контактировали 90 человек

С поражёнными радиацией пострадавшими от взрыва на военном полигоне под Северодвинском всего контактировали 90 человек, со ссылкой на двух сотрудников Архангельской областной клинической больницы сообщает «Русская служба Би-би-си».

Врачи рассказали, что к ним в больницу привезли троих пострадавших. О том, что у них радиация, медики узнали только через час, но даже после этого они не перестали оказывать пострадавшим помощь, а придумали для себя защиту.

«Например, респираторы нашли в комплекте защиты экипажей вертолётов», — уточнили врачи.

Медики рассказали, что сотрудники больницы испытали стресс оттого, что от них ради сохранения гостайны скрыли информацию, которая имела отношение к их безопасности. Военные, проводившие дезактивацию, демонтировали из приёмного покоя ванную.

«Она фонила так, что дезактивация ничего бы не изменила», — объяснили медики.

Остальное оборудование, не подлежащее дезактивации, вывезли на грузовике Минобороны.

Напомним, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошёл взрыв. При нём погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Предприятие зафиксировало превышение уровня радиации в 4–16 раз, позже пояснив, что это связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.