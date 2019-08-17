Врачей архангельской больницы не предупредили, что пострадавшие при взрыве в Северодвинске заражены радиацией

Медперсонал больницы в Архангельске не предупредили, что пострадавшие при взрыве на военном полигоне в Северодвинске сотрудники «Росатома» заражены радиацией. Как сообщает The Moscow Times, у одного из врачей, лечившего пострадавших, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137.

Сам медик отказался давать комментарии журналистам, поскольку ФСБ потребовало подписать документы о неразглашении всех сотрудников больницы, контактировавших с жертвами взрыва в Северодвинске.

«Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита», — приводит издание «Северные новости» слова сотрудницы больницы, пожелавшей остаться анонимной.

Также по её словам, из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрывали приёмное отделение больницы и операционный блок.

По данным источников «Медузы» в медицинских кругах, палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, также были обработаны от радиоактивного заражения.

Напомним, ранее Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что уровень радиации в Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области был превышен в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями мощности абиентного эквивалента дозы гамма-излучения для данной территории.