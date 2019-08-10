В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек 

Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли, ещё трое получили травмы и ожоги в результате ЧП на военном полигоне под Северодвинском, которое произошло 8 августа. Ранее Минобороны заявляло о двоих погибших.

Как сообщает ТАСС, причиной взрыва стало возгорание экспериментального двигателя. По словам источника издания в военном ведомстве, «по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки».