Происшествия

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек 

10.08.2019 12:13
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек 

Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли, ещё трое получили травмы и ожоги в результате ЧП на военном полигоне под Северодвинском, которое произошло 8 августа. Ранее Минобороны заявляло о двоих погибших. 

Как сообщает ТАСС, причиной взрыва стало возгорание экспериментального двигателя. По словам источника издания в военном ведомстве, «по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки». 

Фото: 
in.ua
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