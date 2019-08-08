При пожаре на военном объекте в Архангельской области погиб один человек

На военном объекте в Архангельской области произошёл пожар, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, могли пострадать до 15 человек. По данным ТАСС, один человек погиб. Собеседник уточнил, что объект находится возле населённого пункта Нёнокса, где расположен Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Напомним, 5 августа начался пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе воинской части в селе Каменка Красноярского края. Из-за пожара там начались взрывы, пострадали 12 человек. Шесть из них госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Личный состав части, а также жителей населённых пунктов в радиусе 20 километров от части эвакуировали. Как сообщил зампред краевого правительства Алексей Подкорытов, были эвакуированы больше 9,5 тысячи человек, около шести тысяч из них покинули опасную зону самостоятельно. В ночь на 6 августа было объявлено, что взрывы прекратились.