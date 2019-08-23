Власти объявили, что цезий-137 попал в организм архангельского врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты

Правительство Архангельской области отчиталось об итогах обследования 110 местных врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты с радиоактивным источником питания, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Татьяна Русинова.

«По итогам проведённого клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

При этом власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Однако специалисты Федерального медико-биологического агентства решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а «через продукты, которые он [врач] принимал в пищу». По словам ФМБА, цезий-137 может «накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях».

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал «Медузе», что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд.

«Ты просто наелся там фукусимских крабов!» — заявили ему эксперты ФМБА.

Напомним, в результате ЧП на военном полигоне под Северодвинском, которое произошло 8 августа, пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли, ещё трое получили травмы и ожоги.