​​​​​​​Проверьте свой QR-код. Сертификаты о вакцинации жителей Нижнего Тагила оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах»

Сегодня утром из-за обновления на сайте «Госуслуги» многие вакцинировавшиеся заметили, что их QR-коды оказались недействительны. Срок действия QR-кодов был сокращён с одного года до 6 месяцев. Обновление сайта «Госуслуги» связано со вступившими в силу новыми правилами о единой форме сертификата прививок против новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Юлия, которая сделал прививку в марте, сейчас при сканировании QR-кода сертификат выделен красным светом с надписью «недействителен».

«Сегодня утром выяснила, что мой сертификат уже недействителен. Хотя ещё вчера ходила с ним в ТЦ и всё работало. Забавно, что государство решило взяться за тех, кто о своём здоровье и здоровье других людей думает, а не за рьяных антипрививочников, которые побежали ставить прививку, только когда им пригрозили, что их в кафешки пускать не будут. Самое неприятное в этой ситуации то, что в медучреждениях закончился “Спутник Лайт”, который предназначен для пожилых и ревакцинирующихся, потому что его ставили всем подряд», — рассказывает Юлия.

После обновления в сертификате будут указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесённом заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, будет QR-код — он разместится на первой странице в верхнем левом углу.

Отметим власти Свердловской области пригрозили локдауном, если бизнес будет нарушать режим QR-кодов. Кроме того, в ближайшее время планируется запретить посещать торговые центры несовершеннолетним без сопровождения родителей. Также всем предприятиям рекомендовано перевести непривитых сотрудников на удалёнку.