​​​​​​​Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения утвердило форму документа о вакцинации от коронавирусной инфекции, приказ об утверждении формы сертификата опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу 8 ноября.

Согласно опубликованному документу, в сертификате будут указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесённом заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, будет QR-код — он разместится на первой странице в верхнем левом углу.



До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее, — документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». Теперь его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.