​​​​​​​Guide Pro. Как будут работать QR-коды в Нижнем Тагиле: можно ли воспользоваться чужим кодом и какой у него срок годности 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов в общественных местах. С 25 октября по кодам о прохождении вакцинации начнут пускать в музеи и библиотеки, а с 30 октября — в театры, кинотеатры, на концертные площадки, в ДК, ФОКи, санатории и на базы отдыха. АН «Между строк» составило подробную инструкцию о том, как будут работать QR-коды и можно ли обмануть систему.

Я вакцинировался. Как на сайте «Госуслуги» найти QR-код?

Чтобы найти свой QR-код или скачать сертификат на телефон, нужно на главной странице сайта «Госуслуги» в строке поиска ввести фразу «Сертификаты, QR-коды и результаты тестов на коронавирус» (инструкция подходит и для ПК, и для мобильного).

По первой выпадающей ссылке вы попадёте на страницу с вашим сертификатом. QR-код откроется, если кликнуть на кнопку «Посмотреть». А под кодом появится ссылка на скачивание сертификата на русском и английском языках.

Если по какой-то причине вы не можете скачать сертификат на сайте, это можно сделать через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», оно доступно в Google Play и App Store. Для входа нужны те же данные, что и на сайте «Госуслуги». Сертификат о вакцинации в этом приложении появится сразу, как вы его откроете.

Я поставил прививку семь месяцев назад. Мой QR-код ещё работает?

В последних рекомендациях Минздрава РФ указано, что устойчивый иммунитет держится в среднем шесть месяцев и вакцинироваться рекомендовано раз в полгода. Но пока «Госуслуги» выдают годовой «срок годности» QR-кодов о вакцинации. В любом случае, если вы поставили прививку недавно, вам не о чем волноваться.

Я переболел, но к врачу не обращался. Как получить QR-код?

Пациентам, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медпомощью, тоже положен QR-код, пояснил заместитель губернатора Павел Креков. Для этого нужно сдать анализ на антитела и с ним обратиться к врачу.

«Лечащий врач может поставить диагноз и внести человека в реестр переболевших, если это подтверждено анализами. Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код», — объяснил Павел Креков.

Какие документы нужно взять для посещения театра?

Чтобы попасть в муниципальные учреждения, нужно предъявить на входе два документа: паспорт и QR-код с «Госуслуг». QR-коды принимают и в электронном, и в распечатанном виде, рассказали в управлении культуры Нижнего Тагила. Если вы не зарегистрированы на сайте «Госуслуги», то можете показать прививочный сертификат, его тоже принимают.

QR-код могут получить не только те, кто привился, но и те, кто переболел COVID-19 не более шести месяцев назад.

У меня есть медотвод. Я могу попасть в театр?

Нет. В управлении культуры Нижнего Тагила сослались на указ губернатора Свердловской области, согласно которому на площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами, а это те, кто поставил прививку или переболел в течение последних шести месяцев.

Можно ли обмануть систему и попасть в бассейн по чужому QR-коду?

«Попасть в учреждение по чужому QR-коду невозможно, так как при предъявлении кода в бумажном виде сотрудник учреждения проверит Ф.И.О. гражданина, дату его рождения (это данные, содержащиеся в QR-коде) и сверит их с теми, которые указаны в предъявленном паспорте», — рассказали в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

После прохождения верификации, если QR-код совпадает с паспортом и не просрочен, гражданин допускается в учреждение.

Кто будет проверять QR-коды?

Наличие QR-кодов у посетителей будут проверять на входе сотрудники учреждений. Контролировать соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор.

«Собственники и администрация всех учреждений должны обеспечить контроль на входе. Это может быть установка специальных считывателей. Или использование обычного смартфона — все они распознают QR-коды. А за соблюдением этих правил будут следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы — те же, что следят за масочным режимом. В противном случае — штраф», — написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Всё ещё ничего непонятно. Кому я могу задать вопросы?

В Нижнем Тагиле пока не организована горячая линия по вопросам QR-кодов и вакцинации. Поэтому сейчас задать вопросы можно специалистам управления Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: 8 (343) 374-13-79.