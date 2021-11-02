Власти Свердловской области пригрозили локдауном, если бизнес будет нарушать режим QR-кодов 

В Свердловской области в ближайшее время может быть введён строгий локдаун. Это случится в том случае, если уральские бизнесмены не отнесутся серьёзно к проверке QR-кодов у населения. Об этом сегодня, 2 ноября, на онлайн-брифинге по коронавирусу заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По словам вице-губернатора, коронавирус в регионе пока не даёт расслабиться. Ежедневно выявляется большое количество вновь заболевших свердловчан во всех муниципалитетах. Многие болеют в тяжёлой форме, уровень смертности тоже высокий. Введение системы QR-кодов в торговых центрах, общепите, спортивных и культурных учреждениях областные власти признают удачной идей. В регионе вырос спрос на вакцинацию. В мобильных пунктах уже несколько дней подряд отмечаются большие очереди из желающих привиться от COVID-19. «Спутник V» поступает в регион несколько раз в неделю, есть дефицит вакцины «Спутник Лайт», но её поставки ожидаются в ближайшее время. Также Креков сделал акцент на том, что эта вакцина рекомендована Минздравом только для ревакцинации.

Павел Креков заявил о том, что во многих общественных местах замечены грубые нарушения областного указа № 100 от 27 октября. На входах у людей не проверяют QR-коды.

«Если такого рода нарушения будут фиксироваться нашими контрольными группами в ближайшее время, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. Если нарушения продолжатся, то мы будем вынуждены ввести локдаун. Поэтому я обращаюсь ко всему предпринимательскому сообществу», — заявил Креков.

Кроме того, областные власти планируют дополнить указ об ограничениях на территории региона новой мерой. В ближайшее время в торговые центры всех свердловских городов не будут пускать несовершеннолетних без сопровождения родителей. По словам вице-губернатора, дети часто болеют бессимптомно и могут быть разносчиками болезни. Всем предприятиям власти рекомендуют перевести непривитых сотрудников на удалёнку.

Ещё одно важное нововведение: люди, привившиеся только первым компонентом, смогут посещать свободные от ковида зоны до 1 декабря, а не до 15-го, как анонсировалось ранее. Сроки сдвигаются для ускорения привычной кампании.

В правительстве Свердловской области также не исключают возможность продления нерабочих дней.