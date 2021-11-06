Жители Нижнего Тагила собирают подписи за отмену QR-кодов

Жители Нижнего Тагила собирают подписи в прокуратуру Свердловской области с требованием об отмене на территории региона системы QR-кодов. Инициатором сбора выступает общественное объединение «Родительский надзор» из Екатеринбурга.

«Введенные QR-коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам! Нас, на нашей земле сделали людьми второго сорта? Если мы не остановим этот процесс, у нас окончательно отнимут человеческие и гражданские права», — написано в сообществе.

По словам активистов в Нижнем Тагиле люди сами проявляют инициативу, распечатывают бланки и самостоятельно собирают подписи.

Кроме Нижнего Тагила подписи также собирают во Екатеринбурге и Верхней Пышме. Также организаторы призывают неравнодушных жителей лично оставить обращение через электронную форму на сайте генпрокуратуры.

Независимое общественное объединение неравнодушных родителей «РОДнадзор» выступает за права детей и эффективное образование. 28 октября организация уже обращалась в прокуратуру Свердловской области с требованием провести проверку на соответствие ФЗ и Конституции РФ указа губернатора о введении на территории региона QR-кодов. По их словам на тот момент у них было собрано 484 подписи.

30 октября в Екатеринбурге «РОДнадзор» совместно с другими общественными организациями провели согласованный пикет против введения QR-кодов.