​​​​​​​Областной оперштаб: торговые центры обязаны пропускать в продуктовые магазины людей без QR-кода

Свердловский областной оперштаб прокомментировал конфликтные ситуации в торговых центрах после введения QR-кодов. Жители Нижнего Тагила без кода о вакцинации жалуются, что их не пропускают в продуктовые магазины, которые находятся на территории ТЦ. Хотя, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 27 октября, жители региона могут беспрепятственно посещать продуктовые магазины без QR-кода.

«Губернатор сказал, что в продуктовые магазины можно ходить без QR-кода. Но когда я пошла в “Пятёрочку” в ТЦ “Квадрат”, меня развернул охранник. Это нормально? Уже еду купить нельзя! Я всё время хожу только в этот магазин, почему я должна искать что-то другое, это же незаконно!», — возмущается тагильчанка Екатерина.

Подписчики и читатели АН «Между строк» сообщили, что без QR-кода не пускают в магазин «Пятёрочка» в ТЦ «Квадрат», «Мегамарт» на ул. Фрунзе и «Мегамарт» в ТЦ «Кит» на Гальянке. На наш запрос оперативный штаб Свердловской области пояснил, что на магазины, реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости, требования о QR-кодах не распространяются. Тагильчан обязаны пускать в продуктовые на территории ТЦ.

«Владелец торгового центра должен разграничить входы. Если человека не пропускают в продуктовый магазин, пусть он обращается в ТЦ с запросом, почему так происходит», — сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Однако официальная позиция областного оперштаба расходится с мнением городского. В Тагиле считают, что у ТЦ есть право не пропускать непривитых людей к магазинам продуктов.

«Сотрудники ТЦ имеют право не пропускать людей в здание, потому что указ распространяется на весь торговый центр. Исключением становятся те торговые центры, в которых есть возможность разграничить вход в продуктовый магазин. Большая просьба отнестись с пониманием и сходить в другой магазин, который находится не в здании торгового центра», — сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на местный оперштаб.

Также оперштаб Нижнего Тагила посоветовал продуктовым магазинам позаботиться об организации отдельного входа для покупателей.

Своя правда у администраций торговых центров. Так, например, руководство ТЦ «Квадрат» не видит возможности предоставить отдельный доступ к продуктовым. И указ губернатора там трактуют однозначно.

«Согласно указу, доступ в ТЦ предусматривает предъявление QR-кода и паспорта. Магазин “Пятёрочка” находится внутри ТЦ “Квадрат”, у него нет отдельного входа, поэтому мы обязаны спросить у человека QR-код. Как нам проверить, что человек, зайдя в ТЦ, пошёл в магазин “Пятёрочка”, а не в другие магазины. Вы предлагаете нам каждого покупателя сопровождать до магазина? Если в указе напишут, что пропускать можно в продуктовые магазины, которые находятся в ТЦ, мы будем пропускать людей», — пояснили свою позицию в администрации ТЦ «Квадрат».

Сталкиваются тагильчане и с другими проблемами на входе в ТЦ. Один из читателей пожаловался, что его 12-летнего сына не пустили в ТЦ «Квадрат», потребовав свидетельство о рождении. Напомним, указ губернатора распространяется на людей, достигших 18-ти лет. В остальных случаях детей обязаны пропускать в торговые центры, заведения общепита, музеи и другие места без предъявления QR-кода.