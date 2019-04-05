Прокуратура запросила почти максимальные сроки для подростков, обвиняемых в зверском убийстве инвалида

В Берёзовском городском суде завершилось судебное следствие по уголовному делу об убийстве Дмитрия Рудакова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что компания из пяти подростков, включая 13-летнюю девочку, ранее не была знакома с Дмитрием. Вечером 9 августа 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, они завязали с жертвой разговор и под предлогом покупки для них сигарет заманили в безлюдный гаражный комплекс. По версии следствия, в это же время они и договорились о преступлении. Пользуясь количественным превосходством, подростки начали жестоко избивать Дмитрия, нанесли множественные удары по телу и голове, использовали в качестве оружия табурет, надевали на голову ведро, пинали по нему.

Поскольку, согласно статье 88 УК РФ («Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним»), подростков не могут отправить в тюрьму больше чем на 10 лет, обвинение запросило для каждого из них наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев.

В настоящее время судебные прения продолжаются, в них выступают адвокаты подсудимых.

Напомним, Дмитрий Рудаков был найден мёртвым в Берёзовском 10 августа, его обнаружили в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Силовики вскоре задержали подозреваемых — четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео.

16-летнего Б. сразу взяли под арест. После народного схода жителей Берёзовского следственное управление СКР задержало ещё трёх подростков и попросило суд заключить их под стражу, однако арестованы были только двое — 14-летний А. и 16-летний К. 14-летний И. был отправлен под домашний арест. Требование изолировать 13-летнюю девочку суд Берёзовского отклонил, сославшись на отсутствие необходимого для этого заключения специалистов.