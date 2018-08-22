Суд в Берёзовском отправил под арест двух подростков, до смерти забивших инвалида

Берёзовский городской суд поместил под арест двух подростков, которых обвиняют в убийстве 20-летнего инвалида, пишет E1.ru. Всем подросткам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Из-за возникшего общественного резонанса (петиция с требованием привлечь виновных в смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова набрала более 100 тысяч подписей) процесс проходил в закрытом режиме.

По мнению судьи, отправившего подростков под арест, есть основания полагать, что один из обвиняемых может скрыться и оказать давление на свидетелей. Помимо этого, его мать не может оказать на него влияние, так как он вышел из-под её контроля. Также, по данным суда, двое подростков намеревались уехать из Берёзовского.

Один из обвиняемых заявлял на суде, что осознал свою вину и скрываться не собирается. Однако судья решил отправить его и второго участника издевательств над инвалидом в СИЗО до 20 октября.

Ранее суд рассмотрел ходатайство об аресте 14-летнего участника расправы, однако судья решение не принял, продлив срок задержания до 72 часов. Процесс был перенесён «по ходатайству для предоставления дополнительных характеризующих данных обвиняемого», пояснили в суде.

Напомним, Дмитрий Рудаков был найден мёртвым 10 августа в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. По подозрению в убийстве были задержаны пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Самая младшая, 13-летняя девочка, по версии следствия, снимала преступление на видео, а потом выложила его в соцсети. Старший участник избиения, 16-летний подросток, как считают силовики, нанёс молодому человеку смертельную травму. По решению суда он был арестован, остальных задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Фото: E1.ru