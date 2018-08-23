Третий участник убийства инвалида в Берёзовском отправлен под домашний арест

Суд Берёзовского отправил под домашний арест 14-летнего И. — одного из подростков, обвиняемых в избиении до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области пишет Znak.com. Накануне вопрос по нему суд отложил, поскольку были запрошены дополнительные характеристики на обвиняемого.

Ранее суд Берёзовского принял решение об аресте 16-летнего ранее судимого Б., 16-летнего К. и 14-летнего А. Всем четырём подросткам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Ещё один участник этой истории — 13-летняя П. — официально находится в статусе свидетеля, поскольку из-за несовершеннолетия не может быть привлечена к уголовной ответственности.Следователи обратятся с ходатайством в суд о помещении её в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, Дмитрий Рудаков был найден мёртвым 10 августа в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. По подозрению в убийстве были задержаны пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Самая младшая, 13-летняя девочка П., по версии следствия, снимала преступление на видео, а потом выложила его в соцсети. 16-летний Б., ранее судимый, как считают силовики, нанёс молодому человеку смертельную травму.

Инцидент вызвал в Берёзовском общественный резонанс: 20 августа горожане даже выходили на народный сход.