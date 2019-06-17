Прокуратура обжалует приговор совладельцу «ITM Холдинга» Юрию Юдину, приговорённому к условному сроку за истязание детей

Прокуратура Свердловской области после получения и изучения приговора екатеринбургскому бизнесмену Юрию Юдину приняла решение обжаловать его в Свердловском областном суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время готовится апелляционное представление на приговор ввиду его чрезмерной мягкости», — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, что дело совладельца «ITM Холдинга», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрия Юдина под личный контроль взяла омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена. Автор обращения — молодая мама Маргарита Мурзина — попросила главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает условное наказание слишком мягким. Позже девушка вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей секте «Группа крови».