Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под личный контроль дело истязателя детей Юрия Юдина

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под личный контроль ситуацию вокруг дела екатеринбургского бизнесмена, совладельца «ITM Холдинга» и интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, которого Пригородный суд признал виновным в истязании несовершеннолетних детей.

«Мы сегодня переговорили с прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым, он в курсе ситуации и тоже возьмёт дело на личный контроль. Прокуратура, скорее всего, будет обжаловать решение Пригородного суда. Сейчас они ждут, когда к ним поступят материалы дела. А мы постараемся выяснить, как пострадавшие дети оказались у Юдина. Сделаем запросы в комиссию по делам несовершеннолетних и в другие профильные структуры. Будем проводить собственное расследование», — рассказала АН «Между строк» омбудсмен.

Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена. Автор обращения — молодая мама Маргарита Мурзина — попросила главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает условное наказание слишком мягким. Позже девушка вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей секте «Группа крови».