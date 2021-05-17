«Причиной стала ссора с главой города». Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин решил не участвовать в праймериз

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин принял решение не участвовать в праймериз «Единой России». Хотя ещё в феврале заявлял о твёрдом намерении сделать это.

В минувшую пятницу, 14 мая, «Единая Россия» завершила приём документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании. И Балыбердина среди них не оказалось. Дозвониться до депутата журналисту АН «Между строк» сегодня не удалось, на звонки он не отвечал.

По словам источника Znak.com, причиной стала ссора Балыбердина с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Несколько месяцев назад она даже вышла в публичную плоскость — в Instagram под одним из постов Балыбердина появился весьма грубый комментарий от аккаунта Пинаева. Позднее на сайте Change.org появилась анонимная петиция к губернатору Куйвашеву с просьбой поддержать кандидатуру Балыбердина. Сам депутат в своём телеграм-канале заявил, что не имеет к петиции отношения. За два месяца её подписали всего 55 человек.

А в конце апреля стало известно, что подал документы на участие в праймериз ЕР и планирует баллотироваться в Госдуму РФ от Нижнетагильского одномандатного округа директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод» Константин Захаров.

Помимо Захарова, в предварительном голосовании ЕР перед выборами в Госдуму неожиданно решила принять участие прославленная боксёрша из Нижнего Тагила Ирина Потеева (Серебреникова). Ранее она рассказала АН «Между строк» об истинных причинах участия в праймериз.

Напомним, «Единая Россия» проведёт предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на сайте «Госуслуги». Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит съезд.