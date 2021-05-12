Боксёрша Ирина Потеева рассказала об истинных причинах участия в праймериз

Прославленная тагильчанка, чемпионка России и Европы боксёрша Ирина Потеева (Серебреникова) рассказала АН «Между строк» о причинах, которые побудили её податься в политику. На прошлой неделе она зарегистрировалась на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области.

— В какой момент и почему вы решили принять участие в праймериз «Единой России»? Зачем вам это?

— Более года назад на эту тему заговорили мои знакомые из Екатеринбурга, когда были у меня в гостях в Нижнем Тагиле. Они всю жизнь видели во мне человека трудолюбивого и целеустремлённого. Ведь кроме бокса я занималась и другими видами деятельности. Помогала детским домам, детям-инвалидам. Много было сделано, но я об этом не всегда распространяюсь.

Зачем мне участие в праймериз — непростой вопрос, имеющий несколько составных частей. Одна из которых — справедливость, мало её сегодня в нашей жизни. Можно сказать, практически и нет. А восстановление справедливости — тяжёлая и подчас невыносимая работа на износ.

— В чём заключается ваша программа, что вы можете предложить избирателям? Будете лоббировать интересы спортсменов или ваш поход в политику никак не связан со спортом?

— Моя программа на данный момент проста, главная её цель — это диалог с населением и реальная работа с проблемами. Хочу предложить людям работу своей команды. Если люди поддержат меня на праймериз, то мы планируем открыть приёмные в городах округа и в части посёлков. Чтобы тогда, уже с конкретной проблематикой, отраженной в программе кандидата, выйти на народный суд и получить народную поддержку.

Спорт — это не только моя жизнь и судьба, он дал мне многое, и я хочу этим делиться. Я тренирую и провожу мастер-классы в городах области. Меня приглашают, и я с радостью соглашаюсь. Профессионалы обязаны делиться нашим опытом с молодым поколением. Развитие спорта — это одна из государственных задач и программ развития нашей страны. Здесь и здоровый образ жизни, строительство и ремонт спортивных объектов, повышение престижа тренерской работы, материальное обеспечение секций и многое другое.

— Кто ваш проводник в мир политики? Кто за вами стоит?

— Мой проводник — это мои близкие друзья, из которых, как я считаю, сложилась отличная команда, поддерживающая меня. Они и поддержали меня в этом шаге. За мной стоят настоящие и честные люди. Часть из которых работает в преподавательском составе университетов города Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Часть из них имеет учёную степень, и я считаю, что наша команда сможет работать успешно в интересах населения. Положительный опыт у нас уже есть (называть имён Ирина не стала. — Прим. ред.).

— Почему решили принять участие в выборах сразу в ЗакСО и Госдуму, а не пошли для начала в муниципальные органы власти, в гордуму?

— В Государственной Думе больше ответственности и полномочий для работы во благо населения. У меня есть знакомые депутаты муниципального уровня, которые признают, что их полномочий недостаточно для решения проблем горожан. А на какой уровень пойти — это право каждого активного избирателя, я так считаю. Главное — понимать, как и что делать.

Госдума — это очень ответственно: большой округ, большое количество населения, соответственно, много проблем. Отвечу одно: мы готовы пахать день и ночь, чтобы оправдать доверие народа! Добавляя к указанному выше.

— Вы беспартийная. Это принципиальное решение или в ближайшее время планируете присоединиться к какой-либо политической силе?

— Да, я беспартийная. Конечно, решение принципиальное. У населения почти нет доверия ни к одной из партий. Но если при помощи государственной поддержки мы сможем решать проблемы, то я готова рассмотреть предложения от правящей фракции. Надо признать, что многое сделано «Единой Россией». Да, может быть, есть недочёты, но не стоит забывать о человеческом факторе. Депутат — это человек, только кто-то из них готов работать, а кто-то бездельничает, забравшись на кресло. И из-за такой неэффективной работы конкретного человека судят уже обо всей партии. Пока предложений о вступлении в какую-либо партию мне не поступало.

— Продолжаете ли тренерскую деятельность? Чем занимаетесь сейчас? Где живёт ваша семья?

— Сейчас я работаю индивидуальным предпринимателем. Тренерская деятельность идёт полным ходом. По профессиональным боям, конечно, скучаю, но у меня обширный круг интересов. Вообще стараюсь расти как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Живу на два города, помогаю мужу с бизнесом в Екатеринбурге. Часто приезжаем в Нижний Тагил, у нас здесь родные и друзья. Связь не теряю, поэтому скажу, что город не оставляю и очень его люблю. Если выборы пройдут удачно, то буду работать здесь.