Депутат от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин решил вновь баллотироваться в Госдуму

Депутат Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа Алексей Балыбердин в интервью «Российской газете» заявил о намерении участвовать в парламентских выборах 2021 года.

Парламентарий отчитался о своих достижениях за время работы депутатом. По его словам, благодаря его депутатским запросам в ФАС и Генпрокуратуру удалось снизить плату за вывоз мусора в Нижнем Тагиле с 143 до 120 рублей. Кроме того, Балыбердин отметил своё участие в выработке комплексного плана по спасению Черноисточинского пруда и выделение первых средств для заключения контракта на очистку от донных отложений.

«Задач достаточно, поэтому и планирую снова баллотироваться», — заявил Алексей Балыбердин.

«Единая Россия» пока не озвучивала список кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы. Предварительно планируется провести внутрипартийные праймериз. Как ожидается, в 2021 году на праймериз партии в Госдуму можно будет проголосовать через портал госуслуг.