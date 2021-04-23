Бывший вице-мэр Нижнего Тагила Константин Захаров зарегистрировался на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму

Директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод» Константин Захаров подал документы на участие в праймериз «Единой России» и планирует баллотироваться в Госдуму РФ от Нижнетагильского одномандатного округа. Информацию об участии в голосовании АН «Между строк» подтвердил сам кандидат и член партии «Единая Россия». О дальнейших планах Захаров пока распространяться не стал.

Константин Захаров — коренной тагильчанин, начинал свою карьеру с работы инженером, затем занимал руководящие должности на «Уралвагонзаводе», был генеральным директором ООО «Управляющая компания Дзержинского района» и генеральным директором ООО «Верхнесалдинский металлургический завод». С 2010 года занимал должность главы администрации Ленинского района Нижнего Тагила. А в 2012 году был заместителем главы города Сергея Носова по городскому хозяйству. С 2017 года является директором по персоналу на «Уралвагонзаводе». Дважды избирался в городскую думу Нижнего Тагила.

Нынешний представитель Нижнего Тагила в Госдуме — Алексей Балыбердин. Он не зарегистрировался на внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания региона и Госдуму.

Также в праймериз зарегистрировались сторонники «Единой России»: учитель математики Андрей Никонов и энергетик ООО «Тагил-стройсервис» Алексей Фадеев.

Внутрипартийные выборы в Свердловской области пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат возможность избираться от «Единой России» на выборах депутатов Госдумы в сентябре. Помимо этого, свердловчанам предстоит выбрать депутатов в Законодательное собрание области.