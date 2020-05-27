Подавший иск против Путина экс-глава Чувашии госпитализирован с двусторонней пневмонией

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который подал иск к президенту России Владимиру Путину, попал в больницу с двусторонней пневмонией, со ссылкой на источник пишет «Коммерсантъ».

«Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии, с высоким процентом поражения лёгких», — пишет издание.

Отмечается, что сейчас бывший губернатор находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который используется при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.

Ранее стало известно, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд к Владимиру Путину, в котором он оспаривает решение о своей досрочной отставке в январе 2020 года. 21 мая иск был принят к производству. Заседание по иску назначено на 30 мая.

Путин отправил в отставку Игнатьева в связи с утратой доверия, его также исключили из «Единой России». Это произошло после того, как Игнатьев призывал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть (позже он извинился за свои слова и сказал, что его неправильно поняли), а через несколько дней Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать, вручая ему ключи от новой служебной машины. Такой поступок он объяснил «дружескими отношениями» с пожарным.

Михаил Игнатьев занимал должность главы Чувашии с 2009 года.