Путин снял с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, пишет ТАСС. В Кремле уточнили, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен председатель комитета Госдумы по национальной политике Олег Николаев.

Накануне Игнатьева исключили из «Единой России» — решение об исключении Игнатьева принял президиум генсовета партии. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Игнатьев уйдёт в отставку, решение об этом уже принято. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что указа об отставке главы Чувашии нет.

Напомним, в середине января в ходе выступления, посвящённого Дню печати, Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позже он извинился за свои слова, заявив, что «всё передернули и переиначили». Вскоре в интернете появилось видео, на котором Игнатьев заставляет подпрыгнуть одного из пожарных за ключами от нового автомобиля. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение главы региона недопустимым.

Полномочия Игнатьева истекают в сентябре 2020 года, он руководит республикой с 2010 года.