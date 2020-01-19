Глава Чувашии заявил, что нужно «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время мероприятия, посвящённого Дню российской печати, заявил, что необходимо «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть и искажающих информацию.

«Отдельные журналисты или блогеры, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чём и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно чётко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искажённая информация, она в конечном счёте отражается на тех, кто её подаёт», — цитирует Игнатьева «Правда ПФО».

Чиновник также посетовал, что со стороны СМИ в его адрес звучит постоянная критика, которая отвлекает его от выполнения прямых обязанностей.