Глава Чувашии поиздевался над пожарными, вручая им ключи от новых служебных машин (ВИДЕО)

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин. Видео поступка чиновника опубликовал в Twitter представитель «Справедливой России» Александр Лучин.

В видеоролике Игнатьев поднимает ключи от новой служебной машины над головой сотрудника МЧС и заставляет его подпрыгивать за ними.

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может, пора в отставку?» — спросил Лучин.

Достоверность ролика косвенно подтверждается сюжетом о церемонии, вышедшем на ГТРК «Чувашия»: на видео Игнатьев вручает ключи, находясь в том же месте (у старого здания Дома правительства возле площади Республики в Чебоксарах) и в той же одежде, но в сюжет не вошла запись поступка главы Чувашии.

Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.

«Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают», — поручал чиновник.

Позднее глава региона извинился за слово «мочить».