РБК: Глава Чувашии после скандала с выдачей служебных машин МЧС уйдёт в отставку

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставил офицера прыгать за ключами на вручении новых автомобилей сотрудникам подразделений МЧС, уйдёт в отставку, со ссылкой на близкий к администрации президента источник пишет РБК. Информацию также подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник.

«Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе», — пишет издание.

Отмечается, что отставка Игнатьева была запланирована ещё до публичного скандала из-за состояние здоровья и низкого рейтинга.

Напомним, ранее Игнатьев на торжественном вручении новых автомобилей сотрудникам МЧС заставил подпрыгнуть одного из офицеров, чтобы забрать ключи от пожарной машины. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что руководителю региона недопустимо вести себя подобным образом. Сам глава Чувашии пояснил, что всегда относился к пожарным и их труду с уважением, однако после оценки инцидента комиссия «Единой России» порекомендовала исключить Игнатьева из партии.