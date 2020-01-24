«Единая Россия» поставит вопрос о соответствии главы Чувашии занимаемой должности

В «Единой России» хотят исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из рядов партии, также его однопартийцы намерены поставить вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности. Поводом для этого стало поведение Игнатьева во время вручения ключей от новых пожарных машин сотруднику МЧС.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также добавил, что складывается ощущение, будто «губернатор живёт в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям».

«Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — подчеркнул Турчак.

Как пишет ТАСС, 27 января комиссия по этике «Единой России» рассмотрит вопрос о поведении Игнатьева.

Напомним, 24 января глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин. В сети появился видеоролик, на котором Игнатьев поднимает ключи от новой служебной машины над головой сотрудника МЧС и заставляет его подпрыгивать за ними. Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть.