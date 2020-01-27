Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» сообщения о его неуважении к МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев опроверг сообщения о своём неуважительном уважении к сотрудникам МЧС после скандала с видео, на котором он заставляет пожарного подпрыгивать за ключами от новых машин, пишет «Коммерсантъ».

«Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моём непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — сказал Игнатьев.

Напомним, поступок Михаила Игнатьева раскритиковал глава МЧС России Евгений Зиничев — по его словам, «руководителю такого высокого ранга недoпустимо вести себя подобным образом». До этого в пресс-службах главы Чувашии и регионального МЧС заявили, что Михаил Игнатьев давно знаком с сотрудником МЧС и инцидент с ключами нужно воспринимать как «дружескую добрую шутку». В то же время в «Единой России» заявили, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из организации.