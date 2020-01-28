Главу Чувашии после скандала с сотрудниками МЧС исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России», сообщил на официальном сайте партии секретарь генсовета Андрей Турчак. Решение об исключении Игнатьева принял президиум генсовета «Единой России».

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Игнатьев уйдёт в отставку, решение об этом уже принято. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что указа об отставки главы Чувашии нет.

Напомним, в середине января в ходе выступления, посвящённого Дню печати, Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позже он извинился за свои слова, заявив, что «всё передернули и переиначили». Вскоре в интернете появилось видео, на котором Игнатьев заставляет подпрыгнуть одного из пожарных за ключами от нового автомобиля. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение главы региона недопустимым.

Полномочия Игнатьева истекают в сентябре 2020 года, он руководит республикой с 2010 года.