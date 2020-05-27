Бывший глава Чувашии подал иск к Путину из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд к Владимиру Путину, в котором он оспаривает решение о своей досрочной отставке в январе 2020 года, пишет «Интерфакс».

21 мая иск был принят к производству. Заседание по иску назначено на 30 мая.

Путин отправил в отставку Игнатьева в связи с утратой доверия, его также исключили из «Единой России». Это произошло после того, как Игнатьев призывал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть (позже он извинился за свои слова и сказал, что его неправильно поняли), а через несколько дней Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать, вручая ему ключи от новой служебной машины. Такой поступок он объяснил «дружескими отношениями» с пожарным.

Михаил Игнатьев занимал должность главы Чувашии с 2009 года.