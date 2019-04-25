«Почему я должен доказывать, что я не верблюд?» Обвиняемый в убийстве хоккеиста Александра Чумарина Самат Хазипов настаивает на своей невиновности

Сегодня, 25 апреля, в Ленинском райсуде Нижнего Тагила были заслушаны показания ещё трёх свидетелей по делу об убийстве экс-хоккеиста нижнетагильского ХК «Спутник» Александра Чумарина. Юлия Максимова, у которой Александр со своим приятелем Павлом Шитовым снимали квартиру на ГГМ, рассказала суду, что 2 апреля ей позвонил Павел и попросил ключи, потому что Александр ещё не объявился, а единственный комплект находился у него. Когда женщина приехала открыть квартиру, то в ней никого не было, и позже она оставила ключи Павлу. Второй свидетель Кирилл Лалетин видел Чумарина в тот вечер в кафе «Девичья башня». По его словам, хоккеист в компании друзей распивал спиртные напитки, но ни в каких конфликтах не участвовал и был в хорошем настроении. Показания Лалетина подтверждает Наталья Краёва, которая в ночь на 2 июля отдыхала в кафе вместе с Чумариным. Девушка тоже утверждает, что Александр в тот вечер ни с кем не ссорился.

Уже после того, как все свидетели были опрошены и заседание было закрыто, обвиняемый Самат Хазипов обратился к присутствующим на заседании журналистам с вопросом.

«Почему вы не пишите правду? Пусть прокуратура [разберётся] с этим полицейским, который с Мхитаряном (Гор Мхитарян — главный свидетель обвинения, на чьём автомобиле, по версии следствия, труп Александра Чумарина увезли на карьер ВГОКа. — Прим. ред.) в друзьях во “ВКонтакте” состоит. Почему это никто не замечает? Я лично ни разу в жизни в этом кафе не был и даже не знаю, где оно находится. Я с Сухоложского посёлка, мне 35 лет, я полжизни своей в тюрьме просидел и больше полугода на свободе не бываю. Думаю, что армяне всё проплатили. Мне предлагали шесть лет строгого режима в любой колонии Российской Федерации, только чтобы я явку с повинной написал. Я всё вытерпел, но ничего не подписал. Где я только не сидел за это время, но мне даже с делом не дали ознакомиться. Почему я должен доказывать, что я не верблюд? Столько свидетелей опрошено, но меня никто не видел. Я что, невидимка? Я и Чумарина никогда не знал. Он хоккеист, а я зэк. Ему 24 года, а мне 35. На детектор лжи сводили первый раз, он ничего не показал, потом ещё раз водили, но задавали вопросы за 2014 год, которые к Чумарину никак не относятся», — говорит Хазипов.

Напомним, 24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого, попросив друга ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 по улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена с обрыва. Тело Александра Чумарина до сих пор не найдено.

На заседании суда 2 апреля судья Станислав Татаренко отказал Хазипову в суде присяжных, на чём настаивал обвиняемый. Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями.

Александр Чумарин выступал за юношеский состав хоккейного «Спутника» до 2013 года, позднее защищал цвета клубов «Кристалл-Югра» из Белоярского, «Ангел Сибири» из Тобольска и «Союз» из Заречного. В последнее время работал тренером-преподавателем в спортшколе «Юпитер» на базе ФОК «Президентский».

Следующее заседание суда состоится 7 мая.