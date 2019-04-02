Близкие хоккеиста Александра Чумарина рассказали о его последнем дне перед убийством

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве 24-летнего тренера Александра Чумарина. Судья Станислав Татаренко вернулся из совещательной комнаты и заявил подсудимому Самату Хазипову об отказе в отводе судьи и в суде присяжных, на чём настаивал обвиняемый.

После этого суду о последних днях жизни Александра Чумарина рассказали его близкие.

«Он уже жил на Гальянке, мы — на Вагонке. Я уехала тогда в деревню, мы с ним созванивались каждый день практически. Я ему позвонила, он на связь не вышел, — рассказала Лариса Чумарина, мама Алексадра. — Я сразу приехала в полицию, подала заявление, чтобы начали его искать. Обзвонила всех его друзей, знакомых. Мне рассказали, что он с другом был в "Девичьей башне". Конфликтов там, мне сказали, вообще никаких не было. Я общалась с персоналом заведения, смотрела записи с видеокамер. "Лиза Алерт" и "Скорпион" помогали с поиском. Ранее сын никогда не пропадал на длительное время. Никаких проблем у него не было».

«Александр снимал квартиру на Гальянке с двумя своими коллегами. Он неконфликтный, проблем не было, ни о каких долгах не рассказывал. Не курил, выпивал иногда пиво, как и вся молодёжь. Но никогда не напивался до бессознательного состояния. Он всё-таки детей тренирует. Разговаривал с его друзьями, они тоже в недоумении, как вообще такое могло случиться. Он из кафе пошёл домой пешком, ему на следующий день надо было на работу», — сказал отец Андрей Чумарин.

Дал показания суду и близкий друг Александра, Дмитрий Синяков, который провёл с Чумариным весь последний день перед пропажей. Они дружили с 10 лет, вместе играли в хоккей, сейчас Синяков также работает детским тренером в спортшколе.

«Мы 1 июля встретились днём, поехали к другу на автомойку, пожарили мясо, немного выпили. Вечером поехали в город, нас не пустили в “Инжи”, так как мы были в спортивном. Пошли ко мне домой, я дал Саше мои вторые джинсы, где-то полвторого поехали в “Девичью башню”, там отдыхали, выпивали. Я не видел, чтобы Саша с кем-то из незнакомых общался, конфликтов не было. Домой ушёл раньше меня, устал, ему надоело там. С кем-то ночью он переписывался в вайбере, но он не показывал переписку. Я уехал минут через 30-40. На следующий день мне позвонила мама Саши, сказала, что сын не выходит на связь. Сначала подумали, что села батарея у телефона. Потом поехали вечером к нему на квартиру, связались с хозяйкой квартиры… Он был добрым человеком, долгов не было, проблем тоже», — рассказал Дмитрий Синяков.

Напомним, 24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого, попросив друга ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 по улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена вглубь карьера. Тело Александра Чумарина так и не найдено.

Александр Чумарин выступал за юношеский состав хоккейного «Спутника» до 2013 года, позднее защищал цвета клубов «Кристалл-Югра» из Белоярского, «Ангел Сибири» из Тобольска и «Союз» из Заречного. В последнее время работал тренером-преподавателем в спортшколе «Юпитер» на базе ФОК «Президентский».

Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями.

Следующее заседание суда состоится 11 апреля.