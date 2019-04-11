В суде Нижнего Тагила допрошены свидетели, видевшие хоккеиста Чумарина в ночном клубе перед пропажей   

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила сегодня были допрошены свидетели, которые в ночь пропажи 24-летнего тренера Александра Чумарина видели его в ночном клубе «Девичья башня». Также показания суду дал друг Чумарина 23-летний Павел Шитов, с которым они вместе снимали квартиру на Гальянке. Вместе они работали и в ФОК «Президентский».

«Последний раз видел Александра в “Президентском” перед пропажей. Ни о каких проблемах он не рассказывал, о планах тоже. В день пропажи разошлись в два часа дня. Он уехал гулять в центр города с Синяковым. На следующий день звонил ему вечером, но не дозвонился. Тогда мы с Синяковым поехали до квартиры, попросили у хозяйки второй комплект ключей. Открыли её, там никого не было, все вещи были на месте, порядок вещей не нарушен. Саша был совершенно неконфликтным человеком. Алкоголем не злоупотреблял», — рассказал Шитов.

Ещё один свидетель, 22-летний Алексей Галкин, рассказал о совместном пребывании с Александром Чумариным в кафе «Девичья башня»:

«Вместе были в “Девичьей башне”, видел его ночью. Приехал в кафе отдыхать. Когда приехал в “Башню”, Чумарин стоял у угла. Мы поздоровались, узнали, как дела друг у друга, и разошлись. Он опрятно выглядел, нормальным был, речь связная. Толубаев, Синяков и я уехали в 7 утра на такси. Самые последние. С Сашей не прощались, его уже не было. Как уходил он из кафе, я не видел».

Свидетель Дмитрий Толубаев познакомился с Чумариным незадолго до пропажи. Он также рассказал суду, что ничего странного в поведении Александра не было.

«Лично его узнал только месяца за два до пропажи. Видел в “Башне” его, в кафе. Я туда приехал с 3 до 4 ночи с Зинаидой. Он стоял с Синяковым вдвоём у входа. Мы с ним не пересекались. Он был подвыпивший, но не шатался. Руку подал ему там. Ни с кем, кроме Синякова, он там не общался. Я уехал из кафе на такси в восьмом часу утра с Синяковым и Галкиным».

Подсудимый Самат Хазипов, по словам журналиста АН «Между строк», сегодня не проронил ни слова и уже не требовал отвода судьи.

Напомним, 24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого, попросив друга ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 по улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена вглубь карьера. Тело Александра Чумарина так и не найдено.

На предыдущем заседании суда 2 апреля судья Станислав Татаренко отказал подсудимому Самату Хазипову в суде присяжных, на чём настаивал обвиняемый. Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями.

Александр Чумарин выступал за юношеский состав хоккейного «Спутника» до 2013 года, позднее защищал цвета клубов «Кристалл-Югра» из Белоярского, «Ангел Сибири» из Тобольска и «Союз» из Заречного. В последнее время работал тренером-преподавателем в спортшколе «Юпитер» на базе ФОК «Президентский».

Следующее заседание суда состоится 25 апреля.