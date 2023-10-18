«По требованию законодательства водоснабжение должно быть питьевым». Помощник прокурора Свердловской области провёл выездной приём жителей Нижнего Тагила по вопросу качества воды

Накануне в здании прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила прошёл выездной приём прокуратуры Свердловской области по вопросу качества водоснабжения в городе. Выслушать жалобы тагильчан приехал помощник областного прокурора, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Иван Беляков. Вместе с ним на приёме присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и прокурор Ленинского района города Владимир Мартынов.

«По поручению руководства прокуратуры Свердловской области мне поручено провести комплексную проверку организации водоснабжения и водоотведения на территории Нижнего Тагила, дать оценку законности начисления платы гражданам за коммунальные услуги, решить вопрос по надлежащей поставке качественного водоснабжения жителям. При наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — поделился с журналистами Иван Беляков.

Представитель надзорного ведомства отметил, что сфера ЖКХ находится на постоянном контроле прокуратуры региона. Он признал, что в последнее время в крупных городах Свердловской области у жителей регулярно возникают вопросы, связанные с качеством водоснабжения.

«Понятное дело, что есть множество факторов, влияющих на водоснабжение, но по требованию законодательства водоснабжение должно быть питьевым», — рассказал АН «Между строк» помощник облпрокурора перед приёмом.

На встречу с Беляковым пришли 25 жителей Нижнего Тагила, подготовивших в общей сложности 11 заявлений. В своих обращениях тагильчане и жители ГГО указывали на низкое качество поставляемой воды. К примеру, представители многоквартирных домов № 62 на улице Дружинина, № 5 на улице Окраинной, № 81 на Уральском проспекте, № 7 на улице Полюсной пожаловались на неприятный запах и коричневый цвет воды, поставляемой в их дома. Жители домов № 121 на улице Красноармейской, № 19 на улице Октябрьской Революции, № 56 на Ленинградском проспекте рассказали о низком давлении в сетях водоснабжения.

Отметим, что одна из важных проблем, озвученных тагильчанами, — невозможность напрямую обратиться с жалобой на грязную воду в ООО «Водоканал-НТ», поскольку между жителями и ресурсоснабжающей организацией отсутствуют прямые договоры поставки. К примеру, жители дома № 62 на улице Дружинина пожаловались на грязную воду и бездействие управляющей компании «Стройсервис», ответственной за дом. В свою очередь глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев признал, что с УК «Стройсервис» есть серьёзные проблемы, и рекомендовал жителям сменить ответственную за дом организацию.

«Больше всего нареканий в последнее время именно к этой управляющей компании. Знаете, сейчас на Гальянку заходит новая УК (ЖЭУ № 1. — Прим. ред.). Недавно двор открывали новый вместе с ней. Совершенно два разных руководителя и две разные компании. Мы всегда по возможности стараемся помогать жителям, но поймите, что под лежачий камень вода не течёт», — отметил мэр.

Помощник прокурора области пообещал, что все принятые заявления будут рассмотрены в течение 30 дней, при этом проверка будет проведена в отношении не только ресурсоснабжающей организации, но и управляющих компаний.

Напомним, вопрос качества водоснабжения в Нижнем Тагиле не в первый раз привлекает внимание надзорных ведомств. На протяжении 2023 года в СК России по Свердловской области велась проверка и даже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), однако в начале октября 2023 года стало известно о его прекращении. В то же время председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от своих региональных подчинённых из Свердловской области отчитаться о результатах расследования этого дела и объяснить причины его закрытия.