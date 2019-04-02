Ольга Глацких устроилась на должность замдиректора ДИВС «Уралочка»

Экс-директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая пост после громкого скандала, вновь устроилась на бюджетную должность — с 1 апреля она вышла на работу в качестве заместителя директора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС), со ссылкой на близкий к организации источник пишет Znak.com.

По его информации, в ближайшей перспективе Глацких может занять пост директора спорткомплекса, сейчас им руководит 63-летний экс-депутат Свердловской областной думы Геннадий Севастьянов.

В ДИВСе информацию о том, что Глацких устроилась к ним в качестве заместителя директора, подтвердили. В Министерстве спорта Свердловской области, которому подчиняется данный спорткомплекс, пообещали дать комментарий чуть позже. Сама Глацких своё трудоустройство никак не комментирует, попросив «обращаться за комментариями к тому, кто вам это рассказал».

Напомним, Ольга Глацких покинула госслужбу в феврале, после скандала из-за её заявления о том, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать».

После проверки, которую провели областные власти, чиновнице объявили выговор, а возглавляемый ею департамент был присоединён к Министерству образования Свердловской области.

В феврале Глацких заявила, что занимается организацией всероссийского турнира по художественной гимнастике и не планирует возвращаться на госслужбу, а в марте на своей странице в Instagram она рассказала, что отправилась в Испанию, где будет заниматься организацией спортивного лагеря для детей.