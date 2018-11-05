Оскандалившаяся на всю страну свердловская чиновница Ольга Глацких объяснила свои слова о том, что государство ничего не должно детям и не просило их рожать

Руководитель департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что её слова о том, что «государство вам ничего не должно» и «государство не просило вас рожать», сказанные школьникам, были вырваны из контекста, сообщает портал E1.ru. Чиновница пояснила, что смысловое содержание этих фраз было другим, так как речь шла не о финансовой поддержке.

«Диалог был про воспитание детей внутри семьи, — заявила Ольга Глацких. — Фраза, вырванная из контекста, несёт такой смысл. А речь шла о том, что дети воспитываются в семье и ценности, которые закладывает семья, — это самое важное. И после этого уже может подключаться государство и оказывать все меры поддержки и так далее. Суть такая. Но всё-таки ребёнок воспитывается в семье, и то, каким он формируется, зависит не от государства, а от семьи».

Также Глацких прокомментировала свою фразу про то, что «государство не просило вас рожать».

«С точки зрения ответственности кто отвечает за ребёнка — государство или всё-таки родители? Ответственность, конечно же, должны нести родители, — говорит Глацких. — Но политика государства, конечно, направлена на повышение демографии».

Своё заявление Глацких сделала 24 октября на встрече с детьми и подростками в Кировграде, где речь шла о площадках для развития талантливой молодёжи. Новость о некорректном высказывании чиновницы попала 5 ноября на первое место федерального раздела Яндекс Новостей, а также стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал слова директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, сказавшей, что государство ничего не должно молодёжи и детям.