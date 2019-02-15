Владислав Пинаев станцевал с Ольгой Глацких на турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев станцевал вместе с олимпийскими чемпионами Ольгой Глацких и Александром Тучкиным на открытии всероссийского турнира по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» в ФОК «Президентский». Сначала экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области танцевала одна. После её выступления ведущий мероприятия анонсировал флешмоб и к Глацких присоединились мэр Владислав Пинаев, олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин и участницы турнира.

Ранее зажигательные танцы тагильского мэра уже попадали на видео. Две недели назад Владислав Пинаев зарегистрировал свой официальный аккаунт в Instagram. Один из постов был посвящён «Лыжне России» для дошколят в Нижнем Тагиле. В сториз было видно, что глава города свободно и с удовольствием танцует вместе с участниками «Лыжни России».

Напомним, всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» организован экс-главой департамента молодёжной политики Свердловской области и олимпийской чемпионкой Ольгой Глацких. До открытия мероприятия олимпийские чемпионы раздавали всем желающим автографы. В торжественном мероприятии приняли участие победители и призёры Олимпийских игр, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Леонид Рапопорт, депутаты. Всего в турнире, который продлится с 15 по 17 февраля, будут состязаться более 450 гимнасток.